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9 شهداء بقصف إسرائيلي على سوق مركزي بمنطقة “آمنة” وسط قطاع غزة- (فيديو) 

منذ ساعة واحدة

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غزة: استُشهد 9 فلسطينيين بينهم سيدة وطفلتان وأصيب آخرون، الثلاثاء، في قصف إسرائيلي على السوق المركزي المكتظ بالسكان والنازحين بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، والتي يصنفها الجيش الإسرائيلي ضمن المناطق “الإنسانية الآمنة”.

وأفاد مصدر طبي، بأن “9 فلسطينيين بينهم سيدة وطفلتان استُشهدوا وأصيب آخرون في مجزرة جديدة بقصف استهدف سوق دير البلح المركزي”.

ويكتظ سوق دير البلح بالمواطنين خاصة النساء والأطفال ويقع بجواره موقف نقل الركاب إلى منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وجاءت هذه المجزرة، بعد ساعات من أخرى ارتكبها الجيش الإسرائيلي بقصف مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة ما أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة آخرين.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، في بيان، إن طواقمه انتشلت 12 شهيدا بعد قصف إسرائيلي استهدف مدرسة “مصطفى حافظ” التي تؤوي مئات النازحين في حي الرمال غربي مدينة غزة.

(الأناضول)

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