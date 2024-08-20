9 شهداء بقصف إسرائيلي على سوق مركزي بمنطقة “آمنة” وسط قطاع غزة- (فيديو) 

غزة: استُشهد 9 فلسطينيين بينهم سيدة وطفلتان وأصيب آخرون، الثلاثاء، في قصف إسرائيلي على السوق المركزي المكتظ بالسكان والنازحين بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، والتي يصنفها الجيش الإسرائيلي ضمن المناطق “الإنسانية الآمنة”.

مشاهد مروعة من المجزرة الصهيونية في دير البلح معظم الشهداء أطفال..#عاجل pic.twitter.com/jf1lxeeHFn — خبرني – khaberni (@khaberni) August 20, 2024

مشاهد قاسية ⚠️مجزرة جديدة.. ارتقاء 9 شهداء وعدد كبير من الجرحى، والعدد مرشح للارتفاع جراء قصف الاحتلال محيط دوار البركة وهي منطقة تعج بالمواطنين والمدنيين وقرب السوق الوحيد في دير البلح وسط قطاع غزة. اليوم 319 من المجازر والإبادة المتواصلة في غزة فلا سامح الله كل من تخاذل pic.twitter.com/lgveKKfHos — احمد فوزي – Ahmed Faozi (@AFYemeni) August 20, 2024

وأفاد مصدر طبي، بأن “9 فلسطينيين بينهم سيدة وطفلتان استُشهدوا وأصيب آخرون في مجزرة جديدة بقصف استهدف سوق دير البلح المركزي”.

⭕️من مكان المجزرة.. 9 شهـداء وعدد كبير من الجرحى، جراء قصف الاحتلال محيط دوار البركة وسط دير البلح وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/vAlxHWtVIO — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 20, 2024

ويكتظ سوق دير البلح بالمواطنين خاصة النساء والأطفال ويقع بجواره موقف نقل الركاب إلى منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وجاءت هذه المجزرة، بعد ساعات من أخرى ارتكبها الجيش الإسرائيلي بقصف مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة ما أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة آخرين.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، في بيان، إن طواقمه انتشلت 12 شهيدا بعد قصف إسرائيلي استهدف مدرسة “مصطفى حافظ” التي تؤوي مئات النازحين في حي الرمال غربي مدينة غزة.

قبل قليل نفذ الاحتلال مجزرة في مدرسة مصطفى حافظ غرب مدينةغزة، أدت إلى استشهاد 10 أشخاص، معظمهم نساء وأطفال.

القصف فتت الجثامين، مع صعوبة التعرف على بعضها، والعدد مرشح للزيادة..! pic.twitter.com/UVPT0KVwP9 — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) August 20, 2024

يا الله ، لحظات صعبة عاشها النازحين اللحظات الأولى من الهجوم القذر الإرهابي على مدرسة مصطفى حافظ التي تؤوي نازحين. بعض جثث الأطفال كانت ممزقة إلى أشلاء. يارب رحمتك . https://t.co/i07CscNC3g pic.twitter.com/4j1I3XJjY7 — Tamer | تامر (@tamerqdh) August 20, 2024

(الأناضول)