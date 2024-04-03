9 شهداء في غارات إسرائيلية عنيفة على مخيم المغازي ومدينة رفح- (فيديو)

0غزة: استشهد 7 فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال إثر غارات إسرائيلية على منزلين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وفقاً لشبكة “الجزيرة” القطرية.

واستشهد مواطنان فلسطينيان على الأقل، مساء اليوم الأربعاء، في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد مواطنين على الأقل وإصابة 15 آخرين، في غارات شنها طيران الاحتلال على مخيم المغازي.

كما قصف طيران الاحتلال منزلا في حي السلطان غرب رفح، جنوب القطاع، ما أسفر عن وقوع العديد من الشهداء والجرحى.

وبحسب ما ورد، شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على دير البلح وسط القطاع، كما قصفت مدفعيته مناطق جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

وفي وقت سابق، استشهد مواطنان فلسطينيان، وأصيب آخرون، إثر قصف طيران الاحتلال منطقة البركة، جنوب دير البلح. كما استشهد مواطن، وأصيب آخر بجروح خطيرة إثر استهداف مدفعية الاحتلال للمواطنين شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال منزلا شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة مواطنة في القدم.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 32975 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وحصيلة الإصابات إلى 75577، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

(وكالات)