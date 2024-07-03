9 شهداء في غارات إسرائيلية عنيفة على مدينة غزة- (صور)

غزة: استشهد 9 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وأفادت تقارير فلسطينية محلية بوصول جثامين 5 شهداء إلى مستشفى الأهلي العربي “المعمداني” في مدينة غزة، إثر قصف طيران الاحتلال شقة سكنية لعائلة بنات في محيط مسجد السوسي وسط مدينة غزة، مشيرة إلى أن الشهداء الخمسة من عائلة واحدة وهم: كمال عوض بنات، ونجله عبد السلام، وبناته رغد وهداية وراما، في حين لا تزال ابنته روعة مفقودة.

كما انتشل مسعفون، جثامين 4 شهداء وعدد من الإصابات، من تحت أنقاض شقة سكنية لعائلة الغفري في عمارة سعد بمنطقة المشاهرة في شارع النفق بحي التفاح شرق مدينة غزة، عقب قصفها بصاروخ من طيران الاحتلال، وجرى نقلهم إلى مستشفى “المعمداني”، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفي وقت سابق، استشهد 3 مواطنين، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي المسيّر تجمعا للمواطنين في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة. كما تمكنت طواقم الإسعاف من انتشال شهيدين، ونقل 7 إصابات، عقب استهداف طيران الاحتلال شقة سكنية لعائلة الزرد بالقرب من حي الدرج في مدينة غزة.

وقصف طيران الاحتلال أرضا زراعية في منطقة الزرقا شرق بركة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وشن غارات على حي الشجاعية شرق المدينة، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال المتواصل، ونسف قوات الاحتلال مبان في الحي.

والد ووالدة الطفلة الفلسطينية حور سامي داود أبو الروس، 4 سنوات،يشيعون جثمانها بعد أن استــشهدت في قصف على منزل في النصيرات، في مستشفى الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/SbNajH4Lc3 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 3, 2024

وأفادت مصادر طبية بأن 30 شهيدا على الأقل ارتقوا في سلسلة غارات متفرقة على أحياء مدينة غزة منذ فجر اليوم.

واستشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال منزلا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال مناطق شمال المخيم.

وأصيب عدد من المواطنين في غارة شنها طيران الاحتلال على منزل بالقرب من مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب القطاع، كما أطلق الاحتلال قنابل دخانية بالتزامن مع قصف مدفعيته مناطق شرق خان يونس.

#صور| دمار واسع في خيام النازحين وحالة من الخوف جراء غارة صهيونية استهدفت منزلًا مجاورًا لمدرسة لوكالة الأونروا تأوي مئات النازحين في مخيم خانيونس جنوب قطاع غزة pic.twitter.com/sYno88EZL5 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 3, 2024

وانتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثامين 14 شهيدا من مناطق متفرقة في رفح جنوب القطاع منذ صباح اليوم.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 37953، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 87266، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.