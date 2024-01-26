9 شهداء في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة- (فيديو)

غزة: استشهد تسعة مواطنين فلسطينيين، وأصيب آخرون، أغلبيتهم من النساء والأطفال، مساء اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد ثلاثة مواطنين، بينهم طفلة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة الزوايدة، فيما استشهد ستة مواطنين وأصيب آخرون جراء غارة على منزل غرب مخيم النصيرات، وسط القطاع.

كما تعرض محيط مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب القطاع، لقصف مدفعي عنيف، بالتزامن مع إطلاق المُسيّرات الإسرائيلية النار بكثافة صوب ساحات ومباني المجمع، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه المكثف على مناطق مختلفة في القطاع، بينها خان يونس التي تتعرض لسلسلة عنيفة من الغارات والقصف المدفعي.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان في السابع من تشرين أول/ اكتوبر الماضي إلى 25700 شهيد، أغلبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى نحو 63740 مصابا بجروح مختلفة، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين، تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

(وكالات)