9 غارات أمريكية على الحديدة ومأرب شرقي اليمن

صنعاء: أعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيون)، مساء اليوم السبت، عن وقوع 9 غارات أمريكية جديدة استهدفت محافظتي الحديدة ومأرب غرب وشرقي اليمن.

وذكرت الجماعة في وسائل إعلام تابعة لها أن ” العدوان الأمريكي استهدف جزيرة كمران في محافظة الحديدة بغارتين، مع شن غارة على مديرية الصليف بالمحافظة”.

وأضافت أن “6 غارات أمريكية استهدفت مديرية مدغل في محافظة مأرب”.

ولم تتطرق الجماعة إلى تفاصيل بشأن هذا القصف، بينما لم يصدر بيان أمريكي حول الأمر.

واستأنفت الولايات المتحدة الأمريكية في منتصف مارس/أذار 2025 شن غارات مكثفة على عدة محافظات واقعة تحت سيطرة الحوثيين شمال وغربي اليمن، بعد توقف استمر نحو شهرين.

وحينها أيضا أعلن الحوثيون استئناف الهجمات البحرية وحظر حركة الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر تضامنا مع غزة وفق تعبير الجماعة المتحالفة مع إيران.

(د ب أ)