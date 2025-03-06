9 % فقط يؤيدون العودة إلى غزة.. ونتنياهو يفقد رصيده ويخسر كل الجبهات

الإهانة والقلق من نتنياهو مبالغ فيها. لقد أعلن الحرب على الدولة وعلى معظم مواطنيها، وسيخسر. هو وبحق عدو مر، يائس وعديم الكوابح، وهكذا يجب التعامل معه. ولكن الائتلاف الذي يرسل زعران حرس الكنيست لضرب الآباء الثكالى وأبناء عائلات المخطوفين، لن ينتخب مرة أخرى. إسرائيل مقلقة ومثيرة للاكتئاب، وأحياناً اليأس. ولكنها ليست في وضع سيئ جداً حتى الآن. نتنياهو يكرر الحديث عن “حرب السبع جبهات” التي ستعيد تشكيل الشرق الأوسط. يبدو أنه أحب الفكرة أيضاً من ناحية الداخل. فهو والحكومة فتحوا جبهات ضد هيئة الأركان، و“الشاباك”، والموساد، والمحكمة العليا، والمستشارة القانونية للحكومة، والنيابة العامة، ووسائل الإعلام.

من أجل هزيمة عدد كبير من الأجهزة والمؤسسات، فالمطلوب قوة زائدة، التي هي غير موجودة لنتنياهو ومساعديه. لم ينجح في هذا الأسبوع في إتمام انتخاب مرشح الليكود ايلي زفراني في “كريات شمونة”. تجند نتنياهو شخصياً لهذه الحملة، بما في ذلك فيلم وبيانات حث. هذا الأمر كان لديه وقت له. النتيجة: هزيمة زفراني في الجولة الثانية. القوة الانتخابية البيبية – الحريدية – المسيحانية – الكهانية موجودة، لكنها تقلصت. الاستطلاعات تظهر أنه مع وجود حزب نفتالي بينيت، وربما اتحاد معين في أحزاب الوسط، فإن الائتلاف الحالي يبحر في منطقة الـ 45 مقعداً. وليس لديه جيش على الأرض. المظاهرات ضد جهاز القضاء وإعادة المخطوفين تجلب حفنة من المتعصبين. كلا، لن يهزموا الدولة بمحاولة دهس قذرة لمتظاهرين في شارع بيغن بين حين وآخر.

رئيس “الشاباك” رونين بار، العارف في تحليل الأعداء وخارطة التهديدات، رسم خطاً واضحاً للمعارضة: “نعم” لإعادة المخطوفين وتشكيل لجنة تحقيق رسمية، و”لا” للتنازل عن مواقف القوة والنفوذ. تم استيعاب حالة الشرطة بشكل جيد. هذه رسالة واضحة لنتنياهو وللجمهور أيضاً. أفترض أن يتم نشر مقالات تستخف بالمعسكر الديمقراطي الليبرالي وبطله الجديد، قائد الشرطة السرية الذي فشل في 7 أكتوبر، والمسؤول عن فظائع الاحتلال. سنتغلب على ذلك. لا يمكن إرضاء الجميع، خصوصاً من يعارضون الصهيونية ويؤيدون الدولة الواحدة بين البحر والنهر، التي تسود فيها الديمقراطية الليبرالية، والمساواة، واحترام الأقليات وحقوق الفرد. محرر “هآرتس” الوف بن، لديه ادعاء مختلف؛ فهو يحتقر ما يسمى بمعسكر “فقط ليس بيبي”، ويستخف بالتعويل على إزاحة نتنياهو بواسطة بينيت، ويقول إن “مأساة الوسط – يسار هي غياب المرشحين الذين سيعودون إلى الأساس الفكري للمعسكر الليبرالي: تقسيم البلاد إلى دولتين كقاعدة لاتفاق سلام إقليمي” (“هآرتس”، 25/2). تصعب مناقشته فكرياً، وبالتأكيد من القلب إلى القلب. ولكننا في إسرائيل ما بعد الصدمة، ما زال رعب الغزو يؤلمنا. سنحتاج إلى وقت للتعافي وإعادة تأهيل حلم التعايش والسلام.

قال عميت سيغل الأحد بشكل حازم في “أخبار 12” بأن “95 في المئة من الجمهور الإسرائيلي يقولون بأنه يجب العودة إلى القتال”. في اليوم التالي، أظهر استطلاع أجرته “كان 11” نسبة المؤيدين الحقيقية لاستئناف القتال، 9 في المئة. سيغل هو مشكلة المحررين والمشغلين، لكن الرقم نفسه مشجع. نفد رصيد نتنياهو في أوساط الجمهور الواسع. وهناك شك إذا كان يمكنه فرض استئناف القتال والتضحية بالمزيد من المخطوفين.

أحدث عرض للرعب في الكنيست والمحكمة يذكر بحكام سابقين، الذين فقدوا العقل في آخر أيامهم، ونقلوا من جهة إلى أخرى فرقاً خيالية كاملة وقالوا بأنه مؤامرات خيانة تحاك من وراء ظهرهم، وتشمل كل شيء (دولة عميقة).

أوري مسغاف

هآرتس 6/3/2025