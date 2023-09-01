9 فيلما تتنافس على جوائز مهرجان «روتردام للفيلم العربي»

روتردام – «القدس العربي»: تستعد الدورة الثالثة والعشرين من مهرجان روتردام للفيلم العربي، لاحتضان المنافسات، التي ستقام في الفترة من الخامس وحتى العاشر من الشهر الجاري.

ويضم البرنامج 39 فيلمًا، منها 21 فيلما طويلا و18 فيلما قصيرا، من إنتاج 11 دولة عربية، بالإضافة إلى شراكات إنتاجية مع 8 دول غربية.

ويشارك في مسابقة الأفلام الطويلة، الفيلم المصري «19 ب» و»بركة العروس»، إخراج باسم بريش (لبنان، قطر) و»علم» إخراج فراس خوري (فلسطين، فرنسا، تونس، السعودية، قطر) و»صيف في بجعد»، إخراج عمر مول الدويرة (المغرب، فرنسا، بلجيكا) و»إن شاء الله ولد» إخراج أمجد الرشيد (الأردن).

وتتكون لجنة تحكيم الأفلام الطويلة من المخرج الفلسطيني محمد قبلاوي، والفنانة المصرية داليا البحيري، والمنتج السعودي صالح فوزان.

ويعرض في مسابقة الأفلام الوثائقية فيلم «تحت الشجرة» إخراج أريج السحيري (تونس، فرنسا، سويسرا، ألمانيا، قطر)، «مش زيهم» إخراج نادية فارس (مصر وسويسرا)، «بعيدًا عن النيل» إخراج شريف القشطة (مصر والويلايات المتحدة الأمريكية)، «مافيا البرجر اللبنانية» إخراج عمر مواليم (كندا)، «طفولة عماد» إخراج زهافي سانجافي (العراق، السويد، ليتوانيا).

وتضم لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية المنتج السينمائي المصري صفي الدين محمود، والمخرج المغربي سعيد ازر، والمخرجة الهولندية دوفي رييس.

ويتنافس بمسابقة الأفلام القصيرة فيلم «حمزة أطارد شبحًا يطاردني» إخراج ورد كيال (فلسطين)، «عبد» إخراج عبد السلام الحاج (الأردن)، «شريط فيديو تبدل» إخراج مها الساعاتي (السعودية)، «على قبر أبي» إخراج جواهين زنتار (المغرب وفرنسا)، «ترينو» إخراج نجيب كثيري (تونس وإنجلترا).

وتشكلت لجنة تحكيم الأفلام القصيرة من الفنانة المغربية نسرين الراضي، والسيناريست المصري محمد عبد الخالق، والفنانة التونسية مريم الفرجاني.

وسيتم عرض مجموعة من الأفلام التي تتنافس على جائزة الجمهور، منها «سطار» إخراج عبد الله العراك (السعودية)، «رحلة يوسف» إخراج جود سعيد (سوريا)، «الأخيرة» إخراج: دامیان ونوري، عديلة بن ديمراد (الجزائر وفرنسا والسعودية)، «ملكات» إخراج ياسمين بن كيران (المغرب، فرنسا، قطر، بلجيكا، السعودية).

وسيكون هناك عرض خاص لأفلام قصيرة خارج المسابقة ومنها: «عثمان» إخراج خالد زيدان (السعودية)، «ابن البلد» إخراج طوني الغزال (قطر، الأردن، لبنان، كندا)، «حمص وشيبس» إخراج أحمد مغازي (مصر)، «ثقافة» إخراج فيروز غمام (بلجيكا)، «يلا، يلا بينا!» إخراج محمد حماد (السعودية)، وتختتم فعاليات المهرجان بعرض الفيلم السعودي «طريق الوادي» للمخرج خالد فهد.

وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت عن تكريم الفنانة ليلي علوي والفنان جمال سليمان، كما يحتفل المهرجان بذكرى مرور 100 عام على وفاة الملحّن المصري سيد درويش (1892-1923) بحفل موسيقي خاص.

كما سيتم أيضاً تكريم الفنان الهولندي مارتن فوندس، وهو الملحّن الأول لعام 2021 في هولندا، وسيقوم بتقديم مقطوعة موسيقية جديدة مستوحاة من أعمال سيد درويش.