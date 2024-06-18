منوعات | أبيض و أسود

9 قتلى بحريق في مستشفى إيراني

18 - يونيو - 2024

حجم الخط
0

طهران: لقي تسعة أشخاص حتفهم صباح الثلاثاء بحريق اندلع في مستشفى في شمال إيران، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي.

واندلع الحريق الذي أصبح الآن تحت السيطرة، عند الساعة 01,30 بالتوقيت المحلي (العاشرة مساء بتوقيت غرينتش الاثنين) في مستشفى بمدينة رشت عاصمة محافظة غيلان، وقد فتح تحقيق لتحديد سببه، وفق ما أوضح التلفزيون الرسمي.

وقال رئيس جامعة غيلان للعلوم الطبية محمد تقي أشوبي للتلفزيون: “لقي تسعة أشخاص حتفهم في هذا الحريق”.

ويضم المستشفى 250 سريرا، 142 منها كانت مشغولة وقت الحريق، بحسب المصدر نفسه.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2023، دمّر حريق هائل مركزا لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في بلدة لانغارود في المحافظة نفسها، وأسفر عن مقتل 32 شخصا.

وفي حزيران/ يونيو 2020، أدى انفجار قوي ناجم عن قوارير غاز اشتعلت فيها النيران في عيادة بشمال طهران إلى مقتل 19 شخصا على الأقل.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

إيران تعلن اعتقال 12 “متعاملا” مع اسرائيل
منذ 20 ساعة
مقتل ما لا يقل عن 51 شخصاً في انفجار مروع بمنجم فحم في إيران
22 - سبتمبر - 2024
إيران تستعرض صاروخا باليستيا ومسيرة انتحارية جديدين- (صور)
21 - سبتمبر - 2024
الاستخبارات الأمريكية: إيران عرضت على حملة بايدن معلومات مسروقة من حملة ترامب
19 - سبتمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية