9 قتلى بحريق في مستشفى إيراني

طهران: لقي تسعة أشخاص حتفهم صباح الثلاثاء بحريق اندلع في مستشفى في شمال إيران، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي.

واندلع الحريق الذي أصبح الآن تحت السيطرة، عند الساعة 01,30 بالتوقيت المحلي (العاشرة مساء بتوقيت غرينتش الاثنين) في مستشفى بمدينة رشت عاصمة محافظة غيلان، وقد فتح تحقيق لتحديد سببه، وفق ما أوضح التلفزيون الرسمي.

وقال رئيس جامعة غيلان للعلوم الطبية محمد تقي أشوبي للتلفزيون: “لقي تسعة أشخاص حتفهم في هذا الحريق”.

ويضم المستشفى 250 سريرا، 142 منها كانت مشغولة وقت الحريق، بحسب المصدر نفسه.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2023، دمّر حريق هائل مركزا لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في بلدة لانغارود في المحافظة نفسها، وأسفر عن مقتل 32 شخصا.

وفي حزيران/ يونيو 2020، أدى انفجار قوي ناجم عن قوارير غاز اشتعلت فيها النيران في عيادة بشمال طهران إلى مقتل 19 شخصا على الأقل.

(أ ف ب)