9 يناير موعد الجنازة الرسمية للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر

واشنطن: قال الجيش الأمريكي إن الجنازة الرسمية للرئيس الأسبق جيمي كارتر ستقام في كاتدرائية واشنطن الوطنية يوم التاسع من يناير/ كانون الثاني المقبل.

وتوفي كارتر أمس الأحد عن عمر ناهز 100 عام، وهو الرئيس التاسع والثلاثون للولايات المتحدة.

وأمر الرئيس جو بايدن بأن يكون التاسع من يناير/ كانون الثاني يوم حداد وطني في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وقال بايدن العام الماضي إن كارتر طلب منه إلقاء كلمة التأبين في جنازته.

كما أصدر بايدن أمرا تنفيذيا بإغلاق الوكالات الحكومية والإدارات التنفيذية في التاسع من يناير/ كانون الثاني، في بادرة لإبداء الاحترام وتكريم الرئيس الأسبق.

وقال الجيش في بيان إن جنازة كارتر الرسمية التي تستمر ستة أيام تبدأ يوم السبت، إذ سيتحرك الموكب الذي يحمل جثمانه عبر مدينة بلينز، وهي مسقط رأسه وتقع في ولاية جورجيا، وسيمر بالمزرعة التي نشأ فيها.

وبعد ذلك سيُنقل جثمانه إلى أتلانتا، حيث سيرقد في مركز كارتر الرئاسي حتى صباح السابع من يناير/ كانون الثاني. ثم ينقل الجثمان جوا إلى واشنطن العاصمة، حيث سيسجى في نعش مكشوف بالقاعة المستديرة في مبنى الكابيتول الأمريكي حتى إقامة مراسم جنازته الوطنية.

وستقيم الأسرة جنازة خاصة في جورجيا في وقت لاحق من يوم التاسع من يناير/ كانون الثاني، بعد انتهاء المراسم في كاتدرائية واشنطن الوطنية.

وسيدفن كارتر بجوار زوجته روزالين في بلينز.

وتولى الديمقراطي كارتر الرئاسة في يناير/ كانون الثاني 1977، بعد فوزه على الرئيس الجمهوري جيرالد فورد في انتخابات عام 1976.

وشهدت فترة رئاسته، التي استمرت لمدة واحدة، توقيع مصر وإسرائيل اتفاقية كامب ديفيد عام 1978.

وكرس كارتر حياته الطويلة بعد انتهاء ولايته الرئاسية للعمل الإنساني، وهو ما نال عنه جائزة نوبل للسلام.

(رويترز)