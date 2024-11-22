90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا

لندن: كشفت حسابات رسمية، أن تكلفة تتويج ملك بريطانيا تشارلز بلغت 72 مليون جنيه إسترليني (90 مليون دولار)، وهو ما تم سداده من أموال دافعي الضرائب.

وشملت الأرقام 50.3 مليون جنيه إسترليني كتكاليف من وزارة الثقافة والإعلام والرياضة، و21.7 مليون جنيه إسترليني من وزارة الداخلية لتغطية تكاليف الشرطة لحدث “يحدث مرة واحدة في الجيل” في مايو/ أيار 2023، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وتوج تشارلز في كنيسة وستمنستر في مراسم حضرتها شخصيات بارزة من جميع أنحاء العالم. كما أقيم حفل موسيقي ضخم في قلعة وندسور في الليلة التالية.

(د ب أ)