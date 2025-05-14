90% من محطات التحلية في غزة و80% من الصرف الصحي تخرج عن الخدمة

غزة – “القدس العربي”:

دقت وزارة الصحة ناقوس الخطر الشديد، جراء تلوث المياه في قطاع غزة، وحذرت من انتشار الكثير من الأمراض بين السكان.

وأشارت الوزارة في تصريح صحافي، إلى ارتفاع نسبة عينات المياه الملوثة عن 25 % في قطاع غزة، مؤكدة أن هذا التلوث أدى الى انتشار العديد من الأمراض بين المواطنين.

وفي ذات الوقت أعلنت الوزارة أن 90 % من الأسر في قطاع غزة تُواجه انعدام الأمن المائي.

وذكرت أن 90 % من محطات التحلية خرجت عن الخدمة تماماً، مشيرة كذلك إلى أن دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يزيد من الاحتياج للمياه خاصة مياه الشرب.

التجمعات السكانية في أماكن النزوح “تُعاني من أوضاع كارثية نتيجة عدم توفر مصادر المياه”

وقالت إن التجمعات السكانية في أماكن النزوح “تُعاني من أوضاع كارثية نتيجة عدم توفر مصادر المياه”.

وفي هذا الوقت ازدادت أزمة المياه، بسبب تشديد إجراءات الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال الوقود اللازم لتشغيل محطات التحلية وكذلك منع إدخال المعدات اللازمة لهذه المحطات، فيما تواجه البلديات صعوبة في تشغيل آبار المياه المخصصة للاستخدام المنزلي، وبسبب تدمير الكثير من خطوط نقل المياه جراء الغارات الجوية وعمليات التوغل البري لجيش الاحتلال.

وتضطر العوائل لقطع مسافات طويلة للوصول إلى أماكن تتوفر فيها المياه بكميات قليلة، حيث تضطر السلطات المحلية لتشغيل بعض الآبار لساعات قليلة في اليوم.

وحسب برنامج البلديات فإنها توفر لبعض مناطق القطاع ومناطق النزوح كذلك وصول المياه لساعات محدودة مرة كل أسبوع.

هذا وقد تطرقت الوزارة في التصريح الصحافي إلى أزمة الصرف الصحي التي يواجهها سكان قطاع غزة، وقالت إن الحفر الامتصاصية المخصصة للصرف الصحي “تزيد من الخطورة على الخزان الجوفي”.

واضطر السكان النازحون لهذه الحفر الامتصاصية، في مناطق سكنهم الحالي، لعدم توفر خدمات الصرف الصحي في تلك الأماكن النائية.

وأشارت كذلك إلى أن 80 % من محطات الصرف الصحي خرجت عن الخدمة “ما يزيد نسبة تلوث مياه البحر”.