9241 طالب فلسطيني استشهدوا منذ بدء الحرب ومئات الآلاف حُرموا من التعليم

غزة- “القدس العربي”:

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن ارتفاع عدد الطلبة الذين استشهدوا منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ليصل العدد إلى 9241 شهيدا، و15182 أصيبوا بجروح مختلة في القطاع والضفة الغربية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 9138، والذين أصيبوا إلى 14671، فيما استُشهد في الضفة 103 طالب وأصيب 505 آخرون، إضافة إلى اعتقال 357.

وأوضحت أن 497 معلما وإداريا استُشهدوا، وأصيب 3426 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 357 في الضفة.

كذلك أشارت إلى أن 353 مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة للجامعات و65 تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة.

وأوضحت أن ذلك أدى إلى تعرض 139 منها لإضرار بالغة، و93 للتدمير بالكامل.

وبسبب الحرب تعرضت 69 مدرسة و5 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

وأكدت التربية أن 620 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء العدوان، و88 ألف طالب محرومين أيضا من الالتحاق بجامعاتهم، كما حرم الاحتلال 39 ألف طالب من قطاع غزة من تقديم امتحان الثانوية العامة، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.