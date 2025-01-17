95 أسيرا وأسيرة فلسطينية إلى الحرية غدا… وغزة تستعد للهدنة

غزة – الناصرة – «القدس العربي» ووكالات: إذا سارت الأمور كما رُتبت، فسيشهد الفلسطينيون غدا الأحد البدء بإطلاق سراح عدد من أسراهم، والدفعة الأولى لائحة ضمت 95 معتقلا فلسطينيا نشرتها وزارة العدل الإسرائيلية.

وتتضمن القائمة 70 امرأة بينهن قاصر و25 رجلا تسعة منهم تقل أعمارهم عن 18 عاما. وشملت القيادية في “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” النائبة خالدة جرار، والصحافية بشرى الطويل (32 عاما) التي سيفرج عنها للمرة الثانية في صفقة بعد أن أفرج عنها للمرة الأولى في صفقة شاليط (2011)، وهي ابنة القيادي في “حماس” جمال الطويل رئيس بلدية البيرة الأسبق.

ومن المزمع الإفراج عنهن شقيقة الشهيد صالح العاروري دلال خصيب (61 عاما) من بلدة عارورة قضاء رام الله.

وحسب لائحة متداولة، يظهر أيضا اسم الأسيرة شاتيلا أبو عيادة من كفر قاسم في الداخل الفلسطيني المحكومة بـ16 عاما سجنا.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت”، صدق أمس، على اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 3 من أعضاء “الكابينت”، الذي يضم 11 وزيرا، صوتوا ضد الاتفاق.

وأضافت أن من صوتوا ضد الاتفاق هم وزراء المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، والتعاون الإقليمي من حزب “الليكود” دافيد أمسالم.

وأشارت هيئة البث الرسمية، إلى أن اجتماع الكابينت “اتخذ قرارا يقضي بالعودة إلى القتال المكثف، في حال لم يتم تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الصفقة”.

ووفق الهيئة، “أضاف الكابينت، أمن الضفة الغربية، كأحد أهداف الحرب”.

وعقدت الحكومة اجتماعها أمس بدون حضور الوزراء المتدينين (الحريديم) بسبب دخول السبت، والذين بدورهم تركوا رسائل خطية تؤكد موافقتهم على ما جاء في قرار “الكابينت”.

ويواجه الاتفاق معارضة قوية من الوزراء المتشددين في حكومة نتنياهو الائتلافية الذين وصفوه بأنه “استسلام لحماس”.

وفي وقت سابق، قالت حركة “حماس” في بيان “إن قوائم أسرانا المفرج عنهم في المرحلة الأولى في صفقة التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار ستنشر عبر مكتب الأسرى وفق مراحل وإجراءات التبادل”.

في هذا الوقت، تتواصل الاستعدادات في غزة من أجل مواكبة البدء بتطبيق وقف إطلاق النار في القطاع.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان أن الحكومة الفلسطينية وبتوجيهات الرئيس محمود عباس أتمت الاستعدادات لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة.

أما في غزة، فشرعت الجهات الطبية باتخاذ كامل الاستعدادات على الأرض، بما في ذلك إقامة المشافي الميدانية.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين ريك بيبركورن إن منظمتهم ومنظمات الأمم المتحدة تهدف لإدخال ما بين 500 و600 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميا.

وعلى عكس التقارير التي تحدثت عن خفض جيش الاحتلال غاراته على قطاع غزة، في سياق توافقات التهدئة، استمرت الغارات الدامية على حالها، ونفذ قصف الطيران الحربي والمدفعية عشرات الغارات، التي أوقعت الكثير من الضحايا بينهم أطفال.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 116 منذ إعلان التوصل إلى اتفاق مع حركة “حماس” قبل ثلاثة أيام.