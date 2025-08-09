آلاف المتظاهرين يغلقون شوارع وسط تل أبيب خلال احتجاجات ضد حكومة نتنياهو للمطالبة بصفقة تبادل أسرى
السبت , 9 أغسطس , 2025
آلاف المتظاهرين يغلقون شوارع وسط تل أبيب خلال احتجاجات ضد حكومة نتنياهو للمطالبة بصفقة تبادل أسرى
منذ 13 دقيقة
حجم الخط
0
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقا
1
هذا هو سبب البلاء
2
تضامن واسع مع سفير الرباط في واشنطن بعد اتهام مغربي موال لإسرائيل له ولزوجته بـ«معاداة السامية»
3
القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف دولية بحق دبلوماسي جزائري في قضية “اختطاف أمير دي زاد”
4
انتقادات لترامب بعد دعمه خطة نتنياهو لاحتلال غزة بالكامل وتحذيرات من “تطهير عرقي”
5
هذا الإجماع على الحب
6
لبنان: حزب الله والاستحقاق النهائي
1
هذا هو سبب البلاء
2
تضامن واسع مع سفير الرباط في واشنطن بعد اتهام مغربي موال لإسرائيل له ولزوجته بـ«معاداة السامية»
3
احتلال غزة: إعدام الإنسانية!
4
رغد صدام حسين تستذكر “نصر 1988”: بعد احتلال بغداد عادت الأطماع الإيرانية بمشروع جديد- (تدوينة)
5
القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف دولية بحق دبلوماسي جزائري في قضية “اختطاف أمير دي زاد”
6
مستشار خامنئي يرفض نزع سلاح “حزب الله”.. والخارجية اللبنانية ترد- (بيان)
