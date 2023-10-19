إذاعة الجيش الإسرائيلي: رئيس الوزراء البريطاني وصل إلى تل أبيب
الخميس , 19 أكتوبر , 2023
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كاريكاتير
تحقيقات
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تشكيل
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: رئيس الوزراء البريطاني وصل إلى تل أبيب
منذ 40 دقيقة
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