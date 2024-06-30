عاجل.. إذاعة جيش الاحتلال: إصابة 18 جنديا إسرائيليا بجروح إثر انفجار طائرة مسيّرة في الجولان
الأحد , 30 يونيو , 2024
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عاجل.. إذاعة جيش الاحتلال: إصابة 18 جنديا إسرائيليا بجروح إثر انفجار طائرة مسيّرة في الجولان
منذ 37 دقيقة
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