عاجل.. إذاعة جيش الاحتلال: إصابة 18 جنديا إسرائيليا بجروح إثر انفجار طائرة مسيّرة في الجولان

منذ 37 دقيقة

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