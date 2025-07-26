اجل.. مسؤولون إسرائيليون: سنسيطر على سفينة “حنظلة” إذا لم تتراجع عن مسارها نحو غزة
السبت , 26 يوليو , 2025
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اجل.. مسؤولون إسرائيليون: سنسيطر على سفينة “حنظلة” إذا لم تتراجع عن مسارها نحو غزة
منذ 20 دقيقة
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