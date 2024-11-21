عاجل..أستراليا تمنع دخول وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة أيليت شاكيد “لأنها قد تحرض على الفتنة”

منذ 42 دقيقة

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