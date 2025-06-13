عاجل.. وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية تؤكد مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني سلامي في غارة إسرائيلية

عاجل.. التلفزيون الإيراني الرسمي يقول إن مقر الحرس الثوري في طهران تعرض لقصف إسرائيلي

عاجل.. أكسيوس: الموساد قاد سلسلة من عمليات التخريب السرية في عمق إيران بالتزامن مع الضربات الجوية

عاجل.. التلفزيون الإيراني الرسمي: أطفال بين القتلى في الهجوم الإسرائيلي على منطقة سكنية في طهران

عاجل.. مصدر أمني إسرائيلي: احتمالات متزايدة بمقتل عدد من كبار العسكريين الإيرانيين

عاجل.. قناة برس تي في الإيرانية: أنباء عن سقوط عدد من القتلى في الهجوم الإسرائيلي على طهران

عاجل.. نتنياهو: هذه العملية ستستمر لأيام