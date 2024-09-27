عاجل..ميقاتي: المعلومات تشير إلى وقوع “أعداد كبيرة من الضحايا” نتيجة العدوان الإسرائيلي على الضاحية
عاجل.. وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر أمنية: حسن نصر الله في مكان آمن
عاجل.. أكسيوس نقلا عن مصدر إسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يعكف على التحقق من إصابة الضربة لنصر الله
عاجل..هيئة البث العبرية: إسرائيل هاجمت “نفقا” بضاحية بيروت من المحتمل أن نصر الله كان موجودا فيه
عاجل..إذاعة الجيش الإسرائيلي: إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بعملية قصف الضاحية
عاجل..هيئة البث الإسرائيلية: تم استخدام قنابل خارقة للملاجئ في الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت
عاجل..مصدر أمني لبناني: إسرائيل قصفت منطقة يتواجد فيها عادة كبار مسؤولي حزب الله