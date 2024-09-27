عاجل.. أكسيوس نقلا عن مصدر إسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يعكف على التحقق من إصابة الضربة لنصر الله

منذ 26 دقيقة

حجم الخط
0

اشترك في قائمتنا البريدية