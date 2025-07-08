عاجل.. أمبري: ناقلتا بضائع ربما تعرضتا لأضرار ناجمة عن انفجار نتيجة للضربات الإسرائيلية على اليمن

منذ 18 دقيقة

حجم الخط
0

اشترك في قائمتنا البريدية