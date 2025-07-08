عاجل.. أمبري: ناقلتا بضائع ربما تعرضتا لأضرار ناجمة عن انفجار نتيجة للضربات الإسرائيلية على اليمن
الثلاثاء , 8 يوليو , 2025
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عاجل.. أمبري: ناقلتا بضائع ربما تعرضتا لأضرار ناجمة عن انفجار نتيجة للضربات الإسرائيلية على اليمن
منذ 18 دقيقة
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