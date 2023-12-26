عاجل..أمير قطر والرئيس الأمريكي استعرضا جهود الوساطة المشتركة للتهدئة وصولا لوقف دائم لإطلاق النار

منذ 41 دقيقة

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