عاجل| “أونروا”: لم يسمح بدخول قطرة ماء ولا حبة قمح ولا لتر وقود إلى غزة منذ 7 أكتوبر الجاري

منذ 9 دقائق

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