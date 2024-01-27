عاجل..إسرائيليون يتوافدون إلى ساحة المركز الثقافي وسط تل أبيب للمطالبة بإسقاط الحكومة
السبت , 27 يناير , 2024
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أوروبا
روسيا
تركيا
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صحافة
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مقالات
الكل
رأي
مدارات
كاريكاتير
تحقيقات
الكل
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اقتصاد
منوعات
بروفايل
ثقافة
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حوار
تحقيق
رأي
صدر حديثا
قراءة
نص
شعر
قص
هواء طلق
سينما
مسرح
تشكيل
موسيقا
بورتريه
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إنفوغراف
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تقارير إخبارية
حوار
تحقيقات
حريات
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عاجل..إسرائيليون يتوافدون إلى ساحة المركز الثقافي وسط تل أبيب للمطالبة بإسقاط الحكومة
منذ 20 دقيقة
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