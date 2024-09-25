عاجل.. إصابة إسرائيليين اثنين جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان بمستوطنة ساعر شمال الأراضي الفلسطينية

منذ 28 دقيقة

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