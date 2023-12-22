عاجل.. إصابة شرطية إسرائيلية في عملية بالضفة الغربية وإطلاق النار على المنفذ
الجمعة , 22 ديسمبر , 2023
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مسرح
تشكيل
موسيقا
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عاجل.. إصابة شرطية إسرائيلية في عملية بالضفة الغربية وإطلاق النار على المنفذ
منذ 45 دقيقة
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