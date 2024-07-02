عاجل.. إصابة 44 جنديا إسرائيليا بينهم 14 في معارك قطاع غزة خلال 24 ساعة
الثلاثاء , 2 يوليو , 2024
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تشكيل
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عاجل.. إصابة 44 جنديا إسرائيليا بينهم 14 في معارك قطاع غزة خلال 24 ساعة
منذ 41 دقيقة
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