عاجل.. إصابة 6 أشخاص في بلدة شفاعمرو شمال إسرائيل بعد سقوط صاروخ على مبنى من 4 طوابق
الإثنين , 18 نوفمبر , 2024
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عاجل.. إصابة 6 أشخاص في بلدة شفاعمرو شمال إسرائيل بعد سقوط صاروخ على مبنى من 4 طوابق
منذ 36 دقيقة
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