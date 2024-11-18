عاجل.. إصابة 6 أشخاص في بلدة شفاعمرو شمال إسرائيل بعد سقوط صاروخ على مبنى من 4 طوابق

منذ 36 دقيقة

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