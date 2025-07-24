عاجل.. إصابة 7 إسرائيليين في ما يشتبه أنه “عملية دهس” في كفار يونا وفرار السائق
الخميس , 24 يوليو , 2025
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عاجل.. إصابة 7 إسرائيليين في ما يشتبه أنه “عملية دهس” في كفار يونا وفرار السائق
منذ 15 دقيقة
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