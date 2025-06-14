عاجل..إعلام إيراني: سماع دوي انفجارات شرقي العاصمة طهران

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وصف الهجوم الإسرائيلي على إيران بـ”الممتاز”.. ترامب يحذر طهران من “غارات قادمة أكثر وحشية” ويدعوها لـ”إبرام اتفاق لإنقاذ ما كانت تُعرف بالإمبراطورية الإيرانية”