عاجل.. ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 11078 شهيدا بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا

منذ ساعة واحدة

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