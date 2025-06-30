عاجل..استشهاد أسير من جنين بسجون الاحتلال ما يرفع عدد الشهداء الأسرى إلى 73 منذ بدء حرب الإبادة

منذ 25 دقيقة

حجم الخط
0

اشترك في قائمتنا البريدية