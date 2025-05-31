عاجل..استشهاد الدكتور حمدي النجار والد الأطفال الـ9 الذين استشهدوا بقصف منزلهم في خان يونس قبل أيام
السبت , 31 مايو , 2025
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عاجل..استشهاد الدكتور حمدي النجار والد الأطفال الـ9 الذين استشهدوا بقصف منزلهم في خان يونس قبل أيام
منذ 33 دقيقة
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