عاجل.. استشهاد عائلة من 6 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين غرب خان يونس
الأربعاء , 2 يوليو , 2025
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عاجل.. استشهاد عائلة من 6 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين غرب خان يونس
منذ 31 دقيقة
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