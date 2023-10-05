عاجل: استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بلدة حوارة قرب نابلس
الخميس , 5 أكتوبر , 2023
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كاريكاتير
تحقيقات
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مسرح
تشكيل
موسيقا
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عاجل: استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بلدة حوارة قرب نابلس
منذ 31 دقيقة
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