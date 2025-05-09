عاجل..استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مقرا لتوزيع مساعدات بشمال غزة

منذ 24 دقيقة

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