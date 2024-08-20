عاجل.. استشهاد 3 وإصابة اثنين جراء استهداف جوي إسرائيلي لبلدة الضهيرة جنوب لبنان
الثلاثاء , 20 أغسطس , 2024
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عاجل.. استشهاد 3 وإصابة اثنين جراء استهداف جوي إسرائيلي لبلدة الضهيرة جنوب لبنان
منذ 56 دقيقة
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