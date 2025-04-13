عاجل.. استشهاد 7 فلسطينيين بينهم 6 أشقاء في قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية وسط قطاع غزة

منذ ساعة واحدة

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