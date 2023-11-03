عاجل.. استشهاد 9227 فلسطينيا في غزة بينهم 3826 طفلا و2405 نساء و23500 مصاب منذ 7 أكتوبر
الجمعة , 3 نوفمبر , 2023
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تحقيقات
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بروفايل
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قراءة
نص
شعر
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هواء طلق
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مسرح
تشكيل
موسيقا
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عاجل.. استشهاد 9227 فلسطينيا في غزة بينهم 3826 طفلا و2405 نساء و23500 مصاب منذ 7 أكتوبر
منذ 21 دقيقة
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