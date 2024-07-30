عاجل.. اشتباكات بين يهود حريديم معارضين للتجنيد والشرطة في تل أبيب
الثلاثاء , 30 يوليو , 2024
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تحقيقات
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مسرح
تشكيل
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عاجل.. اشتباكات بين يهود حريديم معارضين للتجنيد والشرطة في تل أبيب
منذ 29 دقيقة
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