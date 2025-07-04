عاجل.. الأمم المتحدة تسجل سقوط 613 شهيدا قرب مراكز توزيع المساعدات التي تديرها منظمة أمريكية في غزة

منذ 19 دقيقة

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