عاجل.. “الأوقاف الإسلامية” بالقدس: أكثر من 500 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ ساعات صباح الاثنين
الإثنين , 2 يونيو , 2025
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عاجل.. “الأوقاف الإسلامية” بالقدس: أكثر من 500 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ ساعات صباح الاثنين
منذ 14 دقيقة
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