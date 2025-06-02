عاجل.. “الأوقاف الإسلامية” بالقدس: أكثر من 500 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ ساعات صباح الاثنين

منذ 14 دقيقة

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