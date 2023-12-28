عاجل..الإسعاف الإسرائيلي: إصابة شخصين بجروح متوسطة في عملية طعن على حاجز مزمورية جنوب القدس
الخميس , 28 ديسمبر , 2023
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عاجل..الإسعاف الإسرائيلي: إصابة شخصين بجروح متوسطة في عملية طعن على حاجز مزمورية جنوب القدس
منذ 35 دقيقة
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