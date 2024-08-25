عاجل.. الاحتلال يأمر بإخلاء منطقة إنسانية تضم مشفى “شهداء الأقصى” وعشرات آلاف النازحين في دير البلح
الأحد , 25 أغسطس , 2024
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عاجل.. الاحتلال يأمر بإخلاء منطقة إنسانية تضم مشفى “شهداء الأقصى” وعشرات آلاف النازحين في دير البلح
منذ 22 دقيقة
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