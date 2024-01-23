عاجل.. البيت الأبيض ردا على سؤال بشأن منطقة عازلة إسرائيلية محتملة: لا نريد تقليص أراضي غزة بأي شكل
الثلاثاء , 23 يناير , 2024
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مدارات
كاريكاتير
تحقيقات
الكل
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بروفايل
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حوار
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صدر حديثا
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نص
شعر
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هواء طلق
سينما
مسرح
تشكيل
موسيقا
بورتريه
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حوار
تحقيقات
حريات
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عاجل.. البيت الأبيض ردا على سؤال بشأن منطقة عازلة إسرائيلية محتملة: لا نريد تقليص أراضي غزة بأي شكل
منذ 39 دقيقة
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