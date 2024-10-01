عاجل..الجبهة الداخلية الإسرائيلية: على سكان تل أبيب الكبرى البقاء قرب الملاجئ حتى إشعار آخر

عاجل.. انطلاق صفارات الإنذار من قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية في القدس
عاجل.. الجيش الإسرائيلي: قبل وقت قصير تم إطلاق صواريخ من إيران على أراضي دولة إسرائيل
عاجل..وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق النار جرى في موقعين والتقديرات أن اثنين نفذا الهجوم
عاجل..هيئة البث الإسرائيلية: التقديرات تفيد بأن عملية إطلاق النار هجوم نفذه فلسطيني
عاجل..القناة 12 الإسرائيلية: 10 مصابين في إطلاق نار بتل أبيب
عاجل..”حزب الله”: الصور التي نشرها العدو داخل أنفاق حزب الله قديمة ولا علاقة لها بأي عمل عسكري حالي
عاجل.. “حزب الله” يستهدف تجمعا لقوات إسرائيلية شرق رأس الناقورة بصلية صاروخية