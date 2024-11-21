عاجل..الجنائية الدولية: الجرائم المنسوبة لنتنياهو وغالانت تشمل الجرائم ضد الإنسانية كالقتل والاضطهاد

منذ 33 دقيقة

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