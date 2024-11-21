عاجل..​​رئيس إسرائيل هرتسوغ: أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت “قرار عبثي”

عاجل..بعد مذكرات توقيف الجنائية.. بن غفير يرى أن الرد على القرار هو “ضم الضفة الغربية والاستيطان”

عاجل..وزيرة المواصلات الإسرائيلية تزعم أن مذكرات الاعتقال الصادرة ضد نتنياهو وغالانت “سخافة قانونية”

عاجل..رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بينيت: أمر الجنائية باعتقال نتنياهو وغالانت “وصمة عار” للمحكمة

عاجل.. يائير لبيد يدين إصدار الجنائية مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب بغزة

عاجل..الجنائية الدولية: الجرائم المنسوبة لنتنياهو وغالانت تشمل الجرائم ضد الإنسانية كالقتل والاضطهاد

عاجل..أستراليا تمنع دخول وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة أيليت شاكيد “لأنها قد تحرض على الفتنة”