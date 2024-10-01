عاجل. الجيش الإسرائيلي: أطلقنا النار تجاه فلسطينيين حاولوا المرور إلى شمال غزة عبر محور “نتساريم”

منذ 25 دقيقة

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