عاجل.. الحرس الثوري الإيراني: 90% من الصواريخ أصابت أهدافها في إسرائيل بنجاح

عاجل.. البنتاغون: ليس لدينا علم بأي تحذير من إيران قبل الهجوم على إسرائيل

عاجل.. البنتاغون: الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل كان “ضعف حجم” هجوم 14 أبريل

عاجل.. القناة 12 الإسرائيلية: الطاقم الوزاري الأمني المصغر يلتئم الآن لبحث الرد على الهجوم الإيراني

عاجل.. البنتاغون: مدمرات البحرية الأمريكية أطلقت نحو 10 صواريخ اعتراضية على الصواريخ الإيرانية

عاجل.. البنتاغون: إيران أطلقت نحو 200 صاروخ باليستي استهدفت عدة مواقع في إسرائيل

عاجل. الجيش الإسرائيلي: أطلقنا النار تجاه فلسطينيين حاولوا المرور إلى شمال غزة عبر محور “نتساريم”