عاجل.. الجيش الإسرائيلي: إيران أطلقت أكثر من 100 طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل في الساعات الماضية

منذ 17 دقيقة

حجم الخط
0

اشترك في قائمتنا البريدية