عاجل..الجيش الإسرائيلي: بدء مداهمات محدودة ومستهدفة لأهداف لحزب الله في منطقة الحدود في جنوب لبنان

منذ 21 دقيقة

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